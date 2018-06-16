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كأس العالم

راموس يؤازر دى خيا بعد مستواه الباهت أمام البرتغال

السبت 16/يونيو/2018 - 02:24 م
دى خيا
دى خيا
عمرو الحلوانى
بعث سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، برسالة قوية لزميله في ريال مدريد دافيد دي خيا، الذي ارتكب خطأ ساذجا في الهدف الثاني للبرتغال، خلال مباراتهما أمس، الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل "3-3".

ونشر راموس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له رفقة دي خيا، وكتب: "لا يتعلق الأمر بالفشل أبدا، لكنه يتعلق بعدم الاستسلام، ودائما ستكون في فريقي، دافيد، عاشت إسبانيا".

وتعرض دي خيا لانتقادات لاذعة، أمس، بعدما فشل في التصدي لتسديدة متوسطة من كريستيانو رونالدو، مهديا البرتغال الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

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