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كأس العالم

المدافع لوران سيمان يغادر معسكر منتخب بلجيكا

السبت 16/يونيو/2018 - 02:37 م
صدى البلد
ا ش ا
غادر مدافع لوس آنجلوس جالاكسي الامريكي لوران سيمان معسكر المنتخب البلجيكي السبت بعد توجه البعثة من موسكو إلى سوتشي لخوض المواجهة الاولى أمام بنما ضمن المجموعة السابعة بالمونديال.

وكان سيمان ضمن القائمة التي استدعاها المدرب الاسباني روبرتو مارتينيز كاحتياطي في حال حدوث إصابة طارئة بالقائمة الاساسية.
ولم تحدث أي إصابة خطيرة في صفوف "الشياطين الحمر" مما اضطر سيمان لمغادرة المعسكر السبت للعودة لبلجيكا.

وأبدى المدرب ثقته في تعافي فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي وتوماس فيرمايلين مدافع برشلونة ومشاركتهما في المونديال.
ولحين تعافيهما، يستطيع مارتينيز الاعتماد على لاعبي توتنهام يان فيرتنونجن وتوبي ألدرفايريلد في الدفاع وكذلك على ديدريك بوياتا، لاعب سيلتيك جلاسجو.

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