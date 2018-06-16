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7 نصائح اتبعها مع طفلك لتجنب متلازمة الموت المفاجئ

السبت 16/يونيو/2018 - 02:29 م
7 نصائح لتجنب متلازمة
7 نصائح لتجنب متلازمة الموت المفاجئ
آية التيجي
قالت الدكتورة صفاء مسعد، استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها الأمهات مع أطفالهم، خصوصا في السنوات الأولى من عمرهم، وهو ما يعرف باسم متلازمة الموت المفاجئ، والتي غالبا ما تحدث قبل عمر العام للأطفال الرضع.

وأضافت "مسعد"، أنه يمكن أن تحدث هذه المتلازمة بسبب تجمع مجموعة من الظروف التي يمكن أن تودي بحياة الطفل على الفور، ودون أن تشعر الأم، وهناك بعض المحاذير التي يجب أن تبتعدي عنها عند نوم الطفل لتجنب متلازمة الموت المفاجئ، وذلك بعد انتشارها بشكل كبير بين الأطفال الرضع، ويكون السبب الرئيسي فيها هو بعض العادات الخاطئة، وتشمل ما يلي:
1- نوم الطفل على ظهره أو على أحد الجانبين.
2- تجنب نوم الطفل على فراش لين، أو وسط ألعاب محشوة بالقطن.
3- تجنب نوم الطفل على ملايات فضفاضة، حيث يمكن أن تلتف حول عنقه.
4- يجب الاهتمام بدرجة حرارة الغرفة لتكون معتدلة.
5- لا ينام الطفل على وسادة مرتفعة، فيمكن أن نتسبب في ثنى رقبته، ما لا يتيح له التنفس بصورة سريعة.
6- إذا ارتفعت حرارة طفل خففي له من الملابس التي يرتديها قليلا.

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