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كأس العالم

روسيا تمنع دخول الدجاج الحي لملاعب المونديال

السبت 16/يونيو/2018 - 02:37 م
صدى البلد
ا ش ا
رفضت الحكومة الروسية طلبا لرابطة مشجعي منتخب نيجيريا - الذي يلعب مساء اليوم السبت مباراته الأولى في المونديال أمام كرواتيا - إدخال الدجاج الحي إلى الملعب، وبذلك يتعين عليهم أن يدعموا فريقهم دون تميمة الحظ المعتادة.

وقال وزير الثقافة والسياحة الروسي أندريه إرناك - فى تصريحات صحفية اليوم السبت - إنه لا يمكن السماح بدخول الدواجن الحية إلى الملعب.

وأضاف أنه تم توضيح الصورة للمشجعين بأنه من غير المسموح دخول الحيوانات الحية إلى داخل الملعب وفقا لقواعد السلامة.
وتلتقي نيجيريا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة في مونديال روسيا على ملعب كالينينجراد.

وكان مشجعو المنتخب النيجيري قدموا الطلب ذاته قبل 8 سنوات في جنوب أفريقيا، وتم طرد مشجعين نيجيريين من أحد الملاعب بعد أن تمكنوا من إدخال الدجاج إلى الملعب.
ويعتقد مشجعو منتخب نيجيريا أن الدجاج الحي الملون باللونين الأخضر والأبيض، يجلب الحظ لفريقهم.

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