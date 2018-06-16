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محافظات

ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 02:22 م
ننشر التعريفة الجديدة
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط
ينشر موقع "صدى البلد" تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة أسيوط بعد اعتمادها من المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عقب زيادة أسعار الوقود صباح اليوم، السبت.

وأمر "الدسوقي" الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات المرروية على المواقف لإلزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها.

كما وجه بإلزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وإلزام سائقي التاكسي بعدم السماح بركوب أكثر من ركاب البنديرة الواحدة، مشيرا إلى تكليف مختص بإدارة المرور بتلقي شكاوى المواطنين هاتفيا أو مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل السائق الممتنع عن توصيل الركاب، أو يخالف تعريفة الركوب من خلال رقم تليفوني يعلن عنه.

وأكد على تنظيم إدارة المرور حملات مفاجئة على المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.

وفيما يلي قوائم بالتعريفة الجديدة لنقل الركاب محافظة أسيوط:
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور
ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور

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