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محافظات

استنفار أمنى بمواقف السويس لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 02:33 م
موقف سيارات
موقف سيارات
حسن غنيمة
شهدت مواقف سيارات الأجرة العمومية بالسويس بين أحياء المدينة ومواقف سيارات السفر للأقاليم حالة من الاستنفار الأمنى تحت إشراف اللواء محمد جاد مدير أمن السويس لمنع استغلال السائقين للركاب بعد زيادة أسعار الوقود صباحا.

وعقد محافظ السويس اللواء أحمد حامد اجتماعا عاجلا واستدعى بعض المسئولين من أجازات العيد، حيث ضم الاجتماع لجنة الإشراف على مواقف السيارات الداخلية والأقاليم لوضع تصور عاجل لتعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات من السولار والبنزين والغاز.

ومن المقرر إصدار تعريفة للركوب تحفظ حق السائقين وأصحاب السيارات وتمنع استغلال الركاب.

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