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أخبار العالم

سجن أول خلية إرهابية نسائية خططت لمهاجمة المتحف البريطاني

السبت 16/يونيو/2018 - 02:24 م
صدى البلد
ا ش ا
أصدرت محكمة بريطانية، حكما بالسجن على أم وابنتها لتخطيطهما شن هجمات على المتحف البريطاني، وفقا لما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقالت محكمة "أولد بيلي" إن ريزلاين بولار، الابنة التي تبلغ 22 عامًا، خططت لطعن أفراد عشوائيين من المواطنين حول قصر "وستمنستر" في بريطانيا.

وأضافت المحكمة، أن شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على الخلية الإرهابية عقب عملية مراقبة استباقية أجرتها الاستخبارات البريطانية " إم آي 5".

واعترفت ريزلاين بارتكاب أعمال إرهابية وحُكم عليها بالسجن المؤبد بحد أدنى للعقوبة لمدة 16 عامًا.

فيما اعترفت، مينا ديتش الأم التي تبلغ من العمر 44 عامًا، بمساعدة ابنتها "ريزلاين" وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة ست سنوات وتسعة أشهر.

وأشارت "التليجراف" إلى أن السيدة وابنتها أسستا أول خلية إرهابية نسائية بالكامل تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في بريطانيا.

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