لهذا السبب الخطير تجنبي نوم طفلك على بطنه

قالت الدكتورة صفاء مسعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها الأمهات مع أطفالهم، وخصوصا في السنوات الأولى من عمرهم، ومن أبرز الأخطاء التي ترتكبها هي نوم الطفل على معدته.



وأضافت مسعد أن هناك متلازمة تدعى متلازمة الموت المفاجئ، وذلك قبل عمر السنة، حيث إن نوم الطفل على معدته يمكن أن يكون أحد أسباب موت الطفل، حيث قد ينقطع تنفس الطفل دون أن تشعر الأم بذلك، مؤكدة أن الطفل يجب أن ينام على ظهره أو على أحد الجانبين.



وأشارت إلى أن عضلات صدر الطفل يمكن أن تكون ضعيفة لدرجة أنه لا يستطيع أن يتنفس بشكل جيد، مما يتسبب في إنقاص كمية الأكسجين في الجسم، بالإضافة إلى دخول ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه مع الزفير ليتنفسه مرة أخرى.