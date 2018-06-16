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محافظات

ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 02:49 م
موقف سيارات
موقف سيارات
أحمد عبد العزيز
حصل "صدى البلد"، على نسخة من تعريفة الأجرة الجديدة بمختلف خطوط الإسكندرية بعد أن اعتمدها ​الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، السبت.

وتضمن القرار الزيادة المقترحة من إدارة المواقف بالمحافظة على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار جميع أنواع الوقود.

وكان المحافظ عقد اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع مدير إدارة المرور بالإسكندرية، ومدير إدارة المواقف، وعدد من ممثلي السائقين، لوضع تعريفة جديدة.

ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور
ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور
ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور
ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور
ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور
ننشر تعريفة سيارات الأجرة الجديدة بالإسكندرية.. صور

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