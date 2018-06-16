وزير البترول الأسبق يكشف بدائل الوقود بعد زيادة أسعار البنزين

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية قرار كان لابد منه، خاصة أن دعم الطاقة والمحروقات يعتبر أكبر بند يلتهم الدعم، حيث يصل دعم الكهرباء إلى الربع، بينما يصل دعم المحروقات إلى ثلاثة أرباع، بما يعادل إجمالى دعم الكهرباء والمحروقات حوالى 160 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تبقى من رفع الدعم عن المحروقات 25%، وذلك بعد رفع 75% منه.



وأكد كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه كان لابد أن تكون هناك أولوية لدعم الصحة والتعليم والمرافق وإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن دعم المحروقات لا يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أن الأغنياء هم من يستفيدون منه، فى ظل أن السلع تباع بنفس السعر لكل الناس بعد رفع الدعم عنها ويحصل عليها الغنى مثل الفقير.



وأضاف وزير البترول الأسبق: "زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، خاصة أنه سيكون من شأنه تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة".



وكشف عن بدائل عن استهلاك الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أننا يجب أن نشجع بدائل استهلاك الوقود ومنها عربات الكهرباء والغاز، كما أننا نحتاج إلى تقليل استهلاك المواطنين من الكهرباء، وذلك من خلال قيام الحكومة بتوزيع لمبات الليد مجانا على المواطنين، على أن تخصم من الدعم لتخفيف فاتورة الكهرباء، ما يقلل من استهلاك الطاقة.



وأوضح أنه من الممكن إعادة النظر فى السخانات الكهربائية من خلال دعم مشروعات التحول إلى الطاقة الشمسية، الأمر الذى يساهم فى تقليل استهلاك الطاقة، هذا بالإضافة إلى تطبيق منظومة الكروت الذكية على البترول عن طريق شرائح، بحيث لا تكون كل شريحة بنفس السعر.



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* البنزين

95 يصبح 7.75/ لتر

92 يصبح 6.75/ لتر

80 يصبح 5.50/ لتر



* الكيروسين

5.5/ لتر



* السولار

5.50/لتر



* المازوت

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* غاز تموين

2.75/م3

