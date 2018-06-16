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أخبار البلد

انتشار رجال الشرطة في مواقف القاهرة لمنع استغلال الركاب.. صور

السبت 16/يونيو/2018 - 02:43 م
صدى البلد
انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة ورجال المرور صباح اليوم، السبت، في معظم المواقف بمحافظة القاهرة لتسهيل ركوب المواطنين بعد نشوب بعض المناوشات بين السائقين والركاب بسبب زيادة الأجرة وعدم صدور التعريفة حتى الآن ولمنع استغلال الركاب.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:

* البوتاجاز
المنزلي 50 جنيها للأسطوانة
التجاري 100 جنيه الأسطوانة

* البنزين
95 يصبح 7.75/ لتر
92 يصبح 6.75/ لتر
80 يصبح 5.50/ لتر

* الكيروسين
5.5/ لتر

* السولار
5.50/لتر

* المازوت
ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت
"باقي الصناعات" 3500/طن

* غاز تموين
2.75/م3
انتشار رجال الشرطة في مواقف القاهرة لمنع استغلال الركاب.. صور
انتشار رجال الشرطة في مواقف القاهرة لمنع استغلال الركاب.. صور

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