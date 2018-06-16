رسميا .. نجم المغرب يغيب عن منتخب بلاده أمام البرتغال

قال عبدالرزاق هيفتي، طبيب منتخب المغرب، إن الحالة الصحية للاعب نور الدين أمرابط جيدة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس، أمس الجمعة، في مباراة إيران، حيث فقد الوعي وتم استبداله، بشقيقه سفيان أمرابط.



وأضاف "هيفتي في تصريح لموقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: "بعد تدخل الجهاز الطبي داخل الملعب، تبين أن أمرابط، أصيب بارتجاج في المخ، بسبب اصطدام رأسه بأحد لاعبي المنتخب الإيراني."



وأوضح أنه تم نقل أمرابط لأحد مستشفيات سان بطرسبرج، وأجري له الفحص الطبي، لافتا إلى أن نتائج الفحص كانت جيدة، وأوضحت أن الإصابة لا تدعو إلى القلق، لكنه سيكون مضطرا للخلود للراحة لمدة أسبوع.



كانت المنتخب المغربي، قد تعرض للخسارة أمام إيران، في أولى مبارياته بهدف دون رد.



ويلعب المغرب مع البرتغال يوم 20 يونيو الجاري، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وبالتالي فإن أمرابط سيغيب عن تلك المواجهة بحسب تصريحات طبيب المنتخب.