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أخبار العالم

إسبانيا تنقذ 825 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط

السبت 16/يونيو/2018 - 02:30 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت خدمة الإنقاذ البحري في إسبانيا، اليوم السبت، إنقاذ 825 مهاجرا، والعثور على جثث 4 أشخاص من قوارب المهاجرين التي حاولت عبور البحر المتوسط خلال اليومين السابقين.

وقالت الخدمة، في بيان، نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إنها أنقذت المهاجرين من 69 قاربا اعترضتها قوات الإنقاذ، أمس الجمعة وصباح اليوم، بعدما رحلت تلك القوارب من السواحل الإفريقية.

وذكرت الشبكة، أن هذا التصاعد في عدد المهاجرين الذين يصلون لإسبانيا يأتي بعد إعلان مدريد أنها مستعدة لاستقبال 630 مهاجرا آخر بعدما رفضت إيطاليا ومالطا استقبال سفينة "أكواريس".

ومن المتوقع أن تصل سفينة "أكواريس" وسفينتان إيطاليتان تحملان مهاجرين لميناء فالنسيا غدًا الأحد.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت وفاة 792 مهاجرا حتى الآن خلال العام الجاري.

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