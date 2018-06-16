شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء

شهدت المداخلة الهاتفية لنادية عبده محافظ البحيرة، على قناة إكسترا نيوز، واقعة غريبة، وذلك خلال تعليقها على تداعيات قرار زيادة الوقود والبنزين ومدى تواصل المحافظين مع مجلس الوزراء.



وفوجئ المشاهدون خلال حديث ناديه عبده، وهي ترفع صوتها محدثة أحد الأشخاص قائلة: «اسحب الرخص بس خلينا نعدي، اسحب الرخص»، وبعدها تابعت: "«خلينا نمشي خلينا نمشى احنا»، ثم قطعت الاتصال على الفور.



كانت المحافظة قد أكدت أن المحافظين على تواصل مستمر ومباشر مع رئيس الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس لمتابعة قرار تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية وتعريفة الركوب.



وأضافت ناديه قبل أن تقطع الاتصال، أن الزيادة في تعريفة ركوب السيارات ووسائل النقل المختلفة من 10% إلى 15%، وتم تعليق لافتات كبيرة عليها أسعار التعريفة الجديدة.