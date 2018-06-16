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أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني: مستعدون لتمويل نزع السلاح النووي

السبت 16/يونيو/2018 - 02:39 م
صدى البلد
ا ش ا
رجح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إمكانية مشاركة بلاده في تحمل نفقات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي ضمن إطار تمويلي دولي محتمل يهدف إلى التخلص من برامج بيونج يانج النووية.

وقال آبي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، "بما أننا سنستفيد من نزع السلاح النووي، فينبغي لنا أن نفكر في مثل هذه الأمور، وأتصور وضع شكل من أشكال الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، في إشارة إلى احتمال إنشاء مؤسسة تمويلية دولية مستدلا باتفاقية مشابهة سابقة.

وكانت اتفاقية قد وُقعت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عام 1994 تلزم بيونج يانج بتجميد منشآتها النووية التي تصلح لإنتاج الأسلحة وتفكيكها فيما بعد، مقابل تزويدها باثنين من مفاعلات المياه الخفيفة لإنتاج الطاقة، وإنشاء منظمة تنمية الطاقة في شبه الجزيرة الكورية والتي كانت اليابان أحد أعضائها الأساسيين وتعهدت حينئذ بالمشاركة فيها بمبلغ مليار دولار أمريكي، إلا أن
المشروع أُلغي بعد عودة مسألة السلاح النووي الكوري الشمالي في الظهور على السطح مجددا.

ولفت آبي إلى إمكانية إنشاء منظمة خصيصا لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي كوسيلة لتحقيق تقدم في القضية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون بمثابة تمويل مباشر لكوريا الشمالية.
وبشأن تسوية قضية الرعايا اليابانيين السبعة عشر المختطفين لدى بيونج يانج وإعادتهم، أكد آبي أنه على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "أن يتخذ قرارا مهما في هذا الشان".

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