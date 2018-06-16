الرئيس يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لحضور حفل تكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات، والتي تنظمها القوات المسلحة لليوم الثاني على التوالي في إطار البرنامج المخطط لتكريم أسر الشهداء خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.



وفي بداية الاحتفال، وجه "جمعه" كلمة نقل فيها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار هذا الوطن وأن مصر لن تنسى أبناء الشهداء وأسرهم وستستمر دوما عونًا لهم.



وقام وزير الأوقاف بتكريم عدد من أسر الشهداء بتقديم الهدايا لهم، وذلك خلال الحفل الذي اشتمل على عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال.



حضر الاحتفال عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.