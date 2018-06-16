ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام أيسلندا في كأس العالم

أعلن خورخى سامباولى المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة أيسلندا المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس العالم 2018.



وجاء التشكيل كالتالى.



كاباييرو فى حراسة المرمى ثم إدواردو سيلفا ونيكولاس أوتامندى وماركوس روخو ونيكولاس تاجليافيكو ولوكاس بيليا وخافيير ماسكيرانو وماكسيميليانو ميزا وليونيل ميسي وأنخيل دى ماريا وسيرجيو أجويرو.



وينافس المنتخب الأرجنتينى فى المجموعة الرابعة بكأس العالم مع كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.