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أخبار العالم

تعزيزات إضافية للقوات اليمنية تصل إلى محيط مطار الحديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 02:36 م
صدى البلد
ا ش ا
أفادت فضائية (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت، بأن تعزيزات عسكرية إضافية لقوات الشرعية اليمنية وصلت إلى محيط مطار الحديدة بعد السيطرة عليه.

وأضافت الفضائية، أن معارك شرسة تدور على أسوار مطار الحديدة، مشيرة إلى أن القوات اليمنية قطعت كافة طرق الإمداد عن مليشيات الحوثي التي باتت محاصرة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر عسكرية، أن السيطرة الكاملة على المطار مسألة وقت، لافتة إلى أن قوات الشرعية تمكنت من تطهير مناطق واسعة من جيوب الحوثي.

في المقابل، عمدت مليشيات الحوثي إلى منع المدنيين من مغادرة المناطق المحيطة بمطار الحديدة.

كان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، سيطرت على مطار الحديدة.

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