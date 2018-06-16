ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تناول شريحة من التفاح قبل الذهاب للعمل لهذا السبب

السبت 16/يونيو/2018 - 09:07 م
صدى البلد
علا احمد
يعتبر تناول الفتاح من أكثر الأمور التي تساعد في منح الجسم المواد المضادة لاكسدة ولا يعلم الكثير منا أبرز الفوائد الأخري التي يمنحها لنا تناول شريحة واحدة من التفاح في الصباح الباكر، وهو ما قد يتسبب في الحرمان من الكثير من الفوائد الصحية ..

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز الفوائد التي تعود على الجسم من تناوله والتي تتمثل في الآتي بحسب ما جاء في موقع "برايد سايد":

- لديه خصائص مضادة للأكسدة:

في دراسة عام 2011 نشرت في "مجلة أبحاث الصيدلة"، ان التفاح يحتوي على المواد المضادة للاكسدة والتى تساعد في الوقياة من مخاطر نمو الجذور الحرة.

يساعد في الوقاية من الربو:

إذا كنت تعاني من الربو، فالفتاح وسيلة آمنة للقضاء على تلك الأزمة التي ترهق الجسم كثيرا، والتفاح يعتبر مصدرًا كمية ممتازة من فيتامين ج، أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالربو.

يخفض مستوى الكوليسترول:

يحتوي التفاح على النياسين، أحد أنواع فيتامين ب الذي له تأثير كبير في زيادة HDL أو الدهون الجيدة في الجسم، وهو ما يقلل من نسبة الكولسترول السيء في الجسم.

صحة القلب:

يحتوي التفاح على فيتامين ب لمنع تراكم الهوموسيستين والذي يتسبب إرتفاع مستواه في الدم في ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

ترشيحاتنا

رئيس بعثة المنتخب: صلاح سيشارك في مباراة روسيا

الجيزة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا بغرابة .. فيديو

شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو

الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي يتبادلان تهاني عيد الفطر

بعد زيادة الأسعار.. ضبط محطة وقود لتجميع البنزين في شبرا

وزير البترول الأسبق يكشف بدائل الوقود بعد زيادة أسعار البنزين

22 صورة تبرز فشل الأرجنتين فى اختراق ساتر آيسلندا الدفاعي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تحريك أسعار البنزين والكهرباء

أجويرو يدافع عن ميسي بعد التعادل المخيب أمام آيسلندا

لاعب ريال مدريد: كريستيانو لا يستحق ركلة جزاء أمام إسبانيا

عبور أكبر حفار في تاريخ قناة السويس برسوم 820 ألف دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المونديال.. وفرنسا بالصدارة

شوبير يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة روسيا

سلاسل الهواء متنفس زهرة بمواسم الأعياد.. فيديو وصور

شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في ظهوره الأول

شوط أول سلبي بين الدانمارك وبيرو وركلة جزاء ضائعة..صور

فيديو

النقل النهري: تشديد الرقابة على اللنشات النزهة في العيد.. فيديو
شاهد .. ملخص وهدف مباراة الدنمارك وبيرو
منتخب بيرو يخسر بشرف أمام الدنمارك في المونديال.. فيديو وصور
بولسين يتقدم لمنتخب الدنمارك أمام بيرو بهدف ..فيديو
شاهد.. عبور أضخم حفار في العالم بقناة السويس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟