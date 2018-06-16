تناول شريحة من التفاح قبل الذهاب للعمل لهذا السبب





ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز الفوائد التي تعود على الجسم من تناوله والتي تتمثل في الآتي بحسب ما جاء في موقع "برايد سايد":



- لديه خصائص مضادة للأكسدة:



في دراسة عام 2011 نشرت في "مجلة أبحاث الصيدلة"، ان التفاح يحتوي على المواد المضادة للاكسدة والتى تساعد في الوقياة من مخاطر نمو الجذور الحرة.



يساعد في الوقاية من الربو:



إذا كنت تعاني من الربو، فالفتاح وسيلة آمنة للقضاء على تلك الأزمة التي ترهق الجسم كثيرا، والتفاح يعتبر مصدرًا كمية ممتازة من فيتامين ج، أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالربو.



يخفض مستوى الكوليسترول:



يحتوي التفاح على النياسين، أحد أنواع فيتامين ب الذي له تأثير كبير في زيادة HDL أو الدهون الجيدة في الجسم، وهو ما يقلل من نسبة الكولسترول السيء في الجسم.



صحة القلب:



يحتوي التفاح على فيتامين ب لمنع تراكم الهوموسيستين والذي يتسبب إرتفاع مستواه في الدم في ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

يعتبر تناول الفتاح من أكثر الأمور التي تساعد في منح الجسم المواد المضادة لاكسدة ولا يعلم الكثير منا أبرز الفوائد الأخري التي يمنحها لنا تناول شريحة واحدة من التفاح في الصباح الباكر، وهو ما قد يتسبب في الحرمان من الكثير من الفوائد الصحية ..