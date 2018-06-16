60 لاعبا من 19 دولة في مهرجان القفز بالمظلات بالأهرامات

ينظم الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية أول حدث من نوعه للقفز الحر بالمظلات فوق سفح الأهرامات في الجيزة، وينعقد مهرجان مصر الدولي الأول للقفز الحر بالمظلات "Jump Like a Pharaoh Vol1" على مدار 3 أيام من ٢٣ وحتى 25 يونيو.



وحسب بيان للاتحاد، فإن المهرجان يأتي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، ويشهد الحدث الرياضي النادر مشاركة 60 لاعبًا من 19 دولة.



وقال الكابتن مصطفى السعيد، المنسق العام للمهرجان، إن "المهرجان سوف يشهد مشاركة العديد من القافزين من دول أوروبية وأمريكية بالإضافة إلى قافزين من دول عربية كالكويت، التي يشارك منها 3 رجال وسيدة، وقافزة من الجزائر، بالإضافة لمشاركة السعودي عمر الحجيلان، بطل العالم".



وعن مدى شعبية الرياضة في مصر، أضاف السعيد: "أنها مثل أي رياضة أخرى، تأتي بعيدة عن كرة القدم التي تحتل الحيز الأكبر من الاهتمام، ولكن مع هذا، لدينا 15 ألف عضو مسجل في الاتحاد، سيشارك 120 عضوا منهم في المهرجان، وهم من وصلوا إلى درجة عالية من الكفاءة تمكنهم من المشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم، وهذه الرياضة مكلفة جدا، وهواتها ينفقون الكثير من المال، لأن الدعم الحكومي الموجه للاتحادات الرياضية محدود للغاية".

