طريقة مضمونة لعمل الكرواسون

المقادير:



ملعقة ونص الملعقة صغيرة خميرة جافة



طريقة التحضير:



أولا: توضع كل المقادير الجافة مع بعض وتعجن بالزيت والماء حتى تصبح عجينة لينة وتدهن بالزيت، وتترك لتختمر لمدة ساعة.



ثانيا: بعد أن تختمر عجينة الكرواسون، تفرد بالشوبك وتقطع على شكل مثلثات وتحشى بالجبن المبشور(أي نوع جبن انتي تفضليه) يلف كل مثلث على حده.



ثالثا: ترص المثلثات بصينية مدهونة بالقليل من الزيت ومرشوشه ايضًا بالقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكرواسون تدهن كل قطعة بالبيض وترش بالسمسم، تخبز الكرواسون بالفرن بدرجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيا.

إذا كنت من عشاق الكرواسون وتريدين إعداده في المنزل على طريقة الشيفات المحترفين، بمذاق لذيذ ومميز، سنقدم إليك طريقة عمل الكرواسون،خصوصا انه يحتوي على مكونات لذيذة وغير مكلفة بالإضافة إلى أنه يحمل فوائد كبيرة، لاحتوائه على البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، مما يجعله أحد الأغذية التي تمد الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات التي يحتاجها، وقد يستغرق إعداد الكرواسون حوالي 75 دقيقة.وإليكم الوصفة بالتفصيل..8 اكواب دقيق1 كوب زيت4 ملاعق كبيرة سكر6 ملاعق كبيرة حليب بودرة4 اكواب ماء دافئة، للعجن1 ملعقة صغيرة ملح1 بيضة، لدهن الوجهسمسم للتزين