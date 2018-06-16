طريقة مضمونة لعمل الكرواسون

إذا كنت من عشاق الكرواسون وتريدين إعداده في المنزل على طريقة الشيفات المحترفين، بمذاق لذيذ ومميز، سنقدم إليك طريقة عمل الكرواسون،خصوصا انه يحتوي على مكونات لذيذة وغير مكلفة بالإضافة إلى أنه يحمل فوائد كبيرة، لاحتوائه على البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، مما يجعله أحد الأغذية التي تمد الجسم بما يحتاجه من الفيتامينات التي يحتاجها، وقد يستغرق إعداد الكرواسون حوالي 75 دقيقة.
وإليكم الوصفة بالتفصيل.. المقادير:
8 اكواب دقيق
1 كوب زيت
4 ملاعق كبيرة سكر
6 ملاعق كبيرة حليب بودرة
4 اكواب ماء دافئة، للعجن
1 ملعقة صغيرة ملح
1 بيضة، لدهن الوجه
سمسم للتزين
ملعقة ونص الملعقة صغيرة خميرة جافة
طريقة التحضير:
أولا: توضع كل المقادير الجافة مع بعض وتعجن بالزيت والماء حتى تصبح عجينة لينة وتدهن بالزيت، وتترك لتختمر لمدة ساعة.
ثانيا: بعد أن تختمر عجينة الكرواسون، تفرد بالشوبك وتقطع على شكل مثلثات وتحشى بالجبن المبشور(أي نوع جبن انتي تفضليه) يلف كل مثلث على حده.
ثالثا: ترص المثلثات بصينية مدهونة بالقليل من الزيت ومرشوشه ايضًا بالقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكرواسون تدهن كل قطعة بالبيض وترش بالسمسم، تخبز الكرواسون بالفرن بدرجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيا.