التعريفة الجديدة للنقل الجماعي في القاهرة بعد زيادة أسعار البنزين

ارتفعت تعريفة الميني باص العادي من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، وزيادة ميني باص المزود بـ"واي فاي" من 3.5 جنيه إلى 4.25 جنيه، كما تم زيادة تعريفة ميني باص مميز من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* البنزين

95 يصبح 7.75/ لتر

92 يصبح 6.75/ لتر

80 يصبح 5.50/ لتر



* الكيروسين

5.5/ لتر



* السولار

5.50/لتر



* المازوت

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* غاز تموين

2.75/م3

اعتمد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، التعريفة الجديدة للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة بعد زيادة أسعار الوقود.