التعريفة الجديدة للنقل الجماعي في القاهرة بعد زيادة أسعار البنزين

اعتمد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، التعريفة الجديدة للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة بعد زيادة أسعار الوقود.
ارتفعت تعريفة الميني باص العادي من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، وزيادة ميني باص المزود بـ"واي فاي" من 3.5 جنيه إلى 4.25 جنيه، كما تم زيادة تعريفة ميني باص مميز من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:
* البوتاجاز
المنزلي 50 جنيها للأسطوانة
التجاري 100 جنيه الأسطوانة
* البنزين
95 يصبح 7.75/ لتر
92 يصبح 6.75/ لتر
80 يصبح 5.50/ لتر
* الكيروسين
5.5/ لتر
* السولار
5.50/لتر
* المازوت
ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت
"باقي الصناعات" 3500/طن
* غاز تموين
2.75/م3