ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ذي إندبندنت: الاتحاد الأوروبي يجري استعدادات لتأجيل بريكست

السبت 16/يونيو/2018 - 02:44 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يجري استعدادات لاحتمالية تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ تبدو المحادثات مع بريطانيا بطيئة كما يبدو أنه من غير المرجح أن تصل المحادثات إلى نتيجة مثمرة في الوقت الحالي.

وكشفت الوثائق الداخلية التي أعدها المجلس الأوروبي أن التكتل الأوروبي يخطط لما سيفعله في حال استمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد عقب شهر مارس المقبل الموعد المقرر لبريكست.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ"مصادر مطلعة" أن مسئولي المفوضية الأوروبية ناقشوا سرًا التطبيقات العملية لتوسيع نطاق محادثات بريكست.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، قال خلال هذا الأسبوع إن هناك العديد من السيناريوهات المختلفة يمكن أن تُثار إذا تم التوصل إلى وضع "بدون اتفاق" بحلول مارس المقبل، مقرًا بأنه يمكن توسيع نطاق المادة 50 لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء مفاوضات، ولفتت إلى أنه من المفترض أن تستمر محادثات المادة 50 لعامين، غير أنه يمكن تمديد المحادثات بموجب إذن صريح وبإجماع آراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن إجراء أي تمديد كبير في المحادثات يمكن أن يعني أن بريطانيا ستضطر إلى إجراء انتخابات للبرلمان الأوروبي في مايو القادم، بحسب الصحيفة.
وأوضحت (ذي إندبندنت) أنه في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق وعدم تمديد المحادثات أو في حالة عدم إلغاء المادة 50، ستخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون أي فترة انتقالية وستتجه مباشرة إلى القيام بأعمال تجارية وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية والتي يمكن أن تتسبب في اندلاع أزمة اقتصادية هائلة تزيد من تفاقم الأزمة السياسية الجارية.

ترشيحاتنا

تعرف على سعر البنزين الجديد وجميع المنتجات البترولية

متهمو حسم ولواء الثورة: رصدنا مصطفى بكري 5 أيام بغرض اغتياله

ميسي يطالب إدارة برشلونة بضم محمد صلاح

مجلس الوزراء يعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين..فيديو

رسميا.. زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية

شاهد.. محمد الشناوي على رأس التشكيل المثالي لمباريات كأس العالم

صحيفة: رونالدو يسخر من ميسي بطريقة جديدة فى كأس العالم

أحمد فتحي يتغلب على صلاح وأبو تريكة ويحقق إنجازا غير مسبوق

قافلة علاجية في ثاني أيام العيد بالقناطر الخيرية.. صور

مصطفى بكري: الداخلية عينت حراسة لي ولأسرتي

اعترافات حسم ولواء الثورة تكشف عن مخطط اغتيالات رجال الدولة

ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال يرسمون الحيوانات على وجوههم في ثاني أيام العيد.. فيديو وصور

سعر خيالى لإطلالة ميجان ماركل .. صور

شاهد.. هدوء في محطات البنزين تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود

شاهد.. المرور: حملات مرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث

10 أفكار لارتداء بنطلون الـ Palazzo فى صيف 2018.. صور

فيديو

بث مباشر لمباراة الأرجنتين وآيسلندا في مونديال روسيا
شاهد.. روسيون يرقصون فى المونديال على أغنية لأ لأ
الوزراء: لن نتهاون مع غير الملتزمين بتعريفة الركوب.. فيديو
حضرى طاجن سمك ماكريل على طريقة الشربينى
فاطمة الناصر: سعيدة بنجاح دور الشر فى قانون عمر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟