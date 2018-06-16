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كأس العالم

ديشان مدرب فرنسا: الانتصار على أستراليا لم يكن بالسهل

السبت 16/يونيو/2018 - 02:47 م
صدى البلد
ا ش ا
أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، أن الفوز أمام أستراليا بهدفين مقابل هدف جاء بصعوبة كبيرة، وذلك عقب اللقاء الذي جمع منتخبي فرنسا وأستراليا وانتهى بفوز "الديوك" بهدفين مقابل هدف على ملعب "كازان أرينا" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم.

وقال ديشان في تصريح عقب اللقاء "لم يكن الأمر سهلا وكانت هناك صعوبات أمام المنتخب الأسترالي"، موضحا أنه كانت هناك مشاكل في استخلاص الكرة والتمريرات غير المكتملة، لكنه أشار إلى أن المنتخب الفرنسي لا يزال أمامه الفرصة لتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

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