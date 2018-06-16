سام مرسى: بوجبا عاد مرة أخرى للتسجيل

أشاد سام مرسى لاعب المنتخب الوطنى بالهدف الذى أحرزه بوجبا لاعب المنتخب الفرنسى فى مرمى استراليا باللقاء الذى جمع المنتخبين فى جولات مونديال روسيا .



وقال سام مرسى- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - " لن يقول أحد ذلك، لكن بوجبا عاد مرة اخرى لتسجيل الأهداف".



يشار إلى أن سام مرسى نال إشادة واسعة على ادائه فى مباراة المنتخب المصرى امس امام اورجواى فى أولى مباريات الفراعنة بالمونديال ، والذى شارك فى الدقيقة 50 بدلًا من طارق حامد المصاب بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبي منتخب أوروجواي.

