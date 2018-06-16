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ثقافة

الأعلى للثقافة ناعيا سيد بحراوي: أحد رواد النقد الاجتماعى

السبت 16/يونيو/2018 - 06:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، الناقد والأديب الدكتور سيد البحراوى الذى وافته المنية أمس، أثر تعرضه لأزمة صحية قد تعرض لها منذ أبريل الماضي.

وقال المجلس الأعلى للثقافة فى بيانه : يعد الدكتور سيد البحراوى رحمه الله من أكثر المثقفين الذين اهتموا وانشغلوا بمجتمعاتهم ليس فقط بعرض مشكلاته، بل والبحث عن أسبابها وسبل حلها لكونه واحدًا من مدرسة "النقد الاجتماعى"، والتى كانت محور حديثه فى كتابه الهام "علم اجتماع الأدب "، هذا الكتاب الذى استعرض فيه الراحل الكبير مراحل علم اجتماع الأدب بداية من القرن الثامن عشر.

وجدير بالذكر أن للراحل عددا كبيرا من الأعمال الإبداعية والنقدية منها "الحث عن المنهج فى النقد العربى الحديث، محتوى الشكل فى الرواية العربية، الإيقاع فى شعر السياب"، بالإضافة لـ "ليل مدريد، وطرق متقاطعة".

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