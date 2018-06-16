أطعمة ومشروبات يجب تناولها بعد ممارسة الرياضة

يمارس الكثير منا الرياضة بصورة مستمرة في الصباح الباكر، ولا يعلم معظمنا أبرز الأطعمة التى يجب الحرص على تناولها عقب ممارسة الرياضىة، وهو ما يجعلنا لا نستفيد من ممارسة الرياضة بصورة كبيرة، بسبب نقص بعض المعادن والفيتامينات في الجسم.





فكما جاء في موقع "برايد سايد" المعنى بأخبار الصحة والجمال، فهناك مجموعة من الاطعمة والمشروبات التى يجب الحرص على تناولها عقب ممارسة الرياضة مباشرة والتى يتمثل أهمها في الآتي:





- البطاطا الحلوة والتى تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي يتفقدها الجسم.

- البيض واللازم لتوفير الكالسيوم إلى الجسم.

- سمك السلمون والذي يعتبر مصدر ممتاز للمواد المضادة للاكسدة.

- العنب البري والذي يحتوي على فيتامين "أ".

- الحليب والذي يعد مصدر هائل للمعادن والكالسيوم.

- التوت البرى والغني بالمواد المضادة للاكسدة.