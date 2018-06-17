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اقتصاد

بدء العمل بمثلث ماسبيرو خلال 6 أشهر

الأحد 17/يونيو/2018 - 06:05 ص
مثلث ماسبيرو
مثلث ماسبيرو
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه سيتم بدء العمل بالمبانى والأساسات الخرسانية بمنطقة مثلث ماسبيرو بداية العام المقبل 2019.

وأضاف صديق فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أنه جار حاليا رفع الأنقاض للمبانى التى تم هدمها بالمنطقة وانتهينا من نحو 65% منها بالفعل.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه خلال الـــ6 أشهر المقبلة سننتهى من إعادة تخطيط المنطقة وتحديد أى مناطق سيتم البدء بها أولا وببداية العام المقبل تبدأ أعمال التنفيذ لمختلف المبانى المقرر إنشاؤها.

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