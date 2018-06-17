البرلمان يناقش قانون المناقصات والمزايدات فى جلسة 23 يونيو

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة يوم 23 يونيو، وذلك بهدف مناقشة الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة لعام 2017 - 2018 بقيمة 70 مليار جنيه وقانون المناقصات والمزايدات.



وأكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان انتهت من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وفى انتظار أى أمور تعرض عليها، وذلك لمناقشتها إذا استدعت الضرورة ذلك.



وكان قد وافق البرلمان يوم 11 يونيو، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

