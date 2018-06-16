ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة وفرت هاربة بالمنوفية

السبت 16/يونيو/2018 - 04:21 م
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
محمد امين
لقى طفل بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء لهوه أمام المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى الطفل "ك م خ إ" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وتوفى عقب وصوله، وبالانتقال والفحص وسؤال جد المتوفى موظف ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو حفيده أمام المنزل اصطدمت به سيارة مجهولة وأحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال شيخ الناحية أيد ما جاء بأقوال جد المتوفى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة توقف وظائف المخ ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي وراء إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ

شاهد .. احتفال بعثة منتخب مصر بعيد ميلاد محمد صلاح

مصطفى بكري: الداخلية عينت حراسة لي ولأسرتي

تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

قافلة علاجية في ثاني أيام العيد بالقناطر الخيرية.. صور

وزير التعليم العالى يعلن عن الكليات الجديدة في التنسيق هذا العام

بعد زيادة الأسعار.. ضبط محطة وقود لتجميع البنزين في شبرا

رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور

وزير البترول يكشف تفصيليا أسباب رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية

ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول موقف محمد صلاح من مباراة روسيا

أجويرو يسجل الهدف الأول للأرجنتين أمام أيسلندا.. فيديو

شاهد.. أيسلندا تسجل هدفها المونديالي الأول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مارادونا يحضر أولى مباريات الأرجنتين بكأس العالم

شاهد.. أيسلندا تسجل هدفها المونديالي الأول

الأطفال يرسمون الحيوانات على وجوههم في ثاني أيام العيد.. فيديو وصور

سعر خيالى لإطلالة ميجان ماركل .. صور

شاهد.. هدوء في محطات البنزين تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود

فيديو

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا في كأس العالم
تعادل إيجابي في الشوط الأول بين أيسلندا والأرجنتين .. فيديو
شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء
شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا
ارتفاع الحرارة يحول نافورة الميريلاند لحمام سباحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟