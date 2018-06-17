خطة البرلمان: مناقشة الأرقام النهائية للموازنة 23 يونيو

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماع يوم 23 يونيو القادم، لمناقشة الأرقام النهائية للموازنة العامة للدولة، لكى نرسلها بعد ذلك إلى المجلس، لمناقشتها فى الجلسة العامة.



وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أن اللجنة من المقرر ان تناقش ايضا خلال اجتماعاتها المقبلة بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان، للإستماع إليه.



وكان البرلمان قد وافق يوم 11 يونيو الماضي، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

