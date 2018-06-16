محافظ جنوب سيناء يأمر بتسهيل الإجراءات لزائري شرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث تفقد كمين رأس محمد بطريق الطور- شرم الشيخ" وأمر بتسهيل الإجراءات لزائري شرم الشيخ وعدم إطالة مدة الانتظار والتفتيش.





وتفقد المحافظ الشاطئ العام بطور سيناء للاطمئنان علي استمتاع المواطنين في العيد وأمر بإذاعة مباريات كأس العالم علي الشاشة الضخمة الموجودة في شارع المنشية بطور سيناء مع عمل سرادق مزود بوسائل الجلوس والراحة لمشاهدة المباريات للمواطنين بالمجان.





كما قام "فودة" بأداء صلاة الظهر بمسجد المنشية وهنأ مواطني طور سيناء بعيد الفطر المبارك وقام بتوزيع العيدية علي الأطفال.





رافق المحافظ اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، والمحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء.