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مميش يعلن زيادة إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2018

السبت 16/يونيو/2018 - 03:50 م
قناة السويس
قناة السويس
حسام صلاح
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عن زيادة ايرادات الهيئة بالدولار خلال شهر مايو الجاري بالمقارنة بمايو 2018، بنسبة 14.4%، حيث بلغت 63.33 مليون دولار.

كما أشار الفريق مهاب مميش الى زيادة إيرادات هيئة القناة في الفترة من يناير الى مايو 2018، وبلغت 270.37 مليون دولار بنسبة 13.1%.

وزادت ايرادات السنة المالية 2017، 2018 عن 2016، 2017 بقيمة 577 مليون دولار وبنسبة 11.5%.

جاء ذلك على هامش استقبال هيئة قناة السويس، السفينة blue marlin، ملطية الجنسية، والقادمة من سنغافورة متجهة الى إنجلترا.
مميش يعلن زيادة إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2018
مميش يعلن زيادة إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2018
مميش يعلن زيادة إيرادات قناة السويس خلال النصف الأول من 2018

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