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برلمان

البرلمان يناقش سياسات الحكومة للاستفادة من المصريين بالخارج

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:11 ص
البرلمان
البرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسات الحكومة وكيفية الاستفادة من الأيدى العاملة وتسويقها بالخارج.

وأكد خليل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أن وزارة الهجرة تضخ أكبر عدد من العمالة المصرية فى الخارج، ولكننا لا نجد سياسات واضحة من الحكومة للإستفادة من هذا العدد الضخم فى الخارج.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا لدينا حوالي 25 دولار سنويا قيمة ما تديره علينا الأيدى العاملة فى الخارج سنويا، مؤكدا أن هذه الأيدى العاملة فى حاجة إلى أن ندربها لكى نغزو بها السوق الخارجى.

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