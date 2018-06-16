تعرف على مقدمات الحجز لأراضي القرعة من 25 إلى 350 ألف جنيه

تستأنف وزارة الإسكان طرح أراضى القرعة للإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزًا، على أن تستكمل بيع كراسات الشروط عقب إجازة عيد الفطر، وتبدأ من 2 يوليو المقبل فى تلقى مقدمات الحجز التى تتراوح حسب كل قرعة من 25 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه.





وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـــ"صدى البلد"، إن مقدم الحجز لعدد 14 ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى مطروحة فى 12 مدينة جديدة بمساحات من 209 إلى 276 متراً مربعاً يبلغ 25 ألف جنيه، وعلى المستفيد أن يستكمل سداد 25% من قيمة الأرض عقب الفوز بالقرعة ويسدد باقى القيمة خلال 3 سنوات.





والأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى موزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.





وتابع معاون الوزير، أن أراضى الإسكان المتميز المطروحة بعدد 10626 قطعة أرض فى 16 مدينة جديدة بمساحات تصل إلى 1500 متر مربع، تتراوح مقدماتها بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه حسب المدينة، حيث تبلغ مقدمات الحجز للأراضى الواقعة بمدن "أخميم وغرب ناصر بأسيوط، وغرب قنا ، والفيوم الجديدة" 50 ألف جنيه بينما يسدد الراغب فى الحجز 100 ألف جنيه لحجز قطعة أرض بباقى المدن الجديدة المتاح بها أراضى.





والأراضى المطروحة ضمن الإسكان التميز موزعة كالتالى: 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.





وقال المهندس وليد عباس، إن مقدم حجز قطع الأراضى السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزًا بعدد 5271 قطعة أرض فى 15 مدينة جديدة يتراوح مقدم الحجز لها بين 250 و350 ألف جنيه، حيث يسدد الراغب فى حجز قطعة أرض بمدينتى الفيوم الجديدة وأسوان الجديدة مبلغ 250 ألف جنيه مقدم حجز ويصل المقدم بباقى المدن المتاح بها أراضى ضمن الأكثر تميزا إلى 350 ألف جنيه.



