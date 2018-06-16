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كأس العالم

فرنسا واستراليا.. 3 ظواهر تاريخية بين الديوك والنجوم الصفراء

السبت 16/يونيو/2018 - 04:10 م
جانب من لقاء فرنسا
جانب من لقاء فرنسا أمام أستراليا
عمرو الحلوانى
انتزع المنتخب الفرنسى فوزا صعبا على حساب نظيره أستراليا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم.

تقدم انطونيو جريزمان بالهدف الأول لفرنسا فى الدقيقة 58 من ركلة جزاء وتعادل ميلى جيدناك لأستراليا فى الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا ، قبل ان يخطف بول بوجبا فوزا مثيرا لفرنسا بعد ان أحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 81.

وسجلت مباراة فرنسا واستراليا 3 ظواهر قياسية لم تحدث من قبل تمثلت في التالي:

- شهدت مباراة فرنسا وأستراليا التي يديرها الحكم أندريس كونها، أول لجوء لتقنية الفيديو، بمونديال روسيا، والتي منحت الديوك ركلة جزاء لأنطوان جريزمان، الذي تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

- تعد المدة بين ضربتي الجزاء المسجلتين خلال لقاء اليوم هي الأقصر في تاريخ كأس العالم، بواقع 4 دقائق و7 ثوان.

- شارك الأسترالي دانييل أرزاني، بديلًا أمام فرنسا؛ ليصبح أصغر لاعب يشارك في مونديال روسيا بعمر 19 عامًا 163 يومًا.

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