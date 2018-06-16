سيمنس تفوز بعقد تصنيع قطارات أنفاق جديدة في لندن

فازت وحدة تابعة لشركة سيمنس الألمانية بعقد قيمته نحو 1.5 مليار جنيه استرليني (ملياري دولار) لتصميم وتصنيع 94 قطارا جديدا لخط بيكاديلي ضمن شبكة قطارات الأنفاق في لندن.



وقالت الجهة الرسمية المسؤولة عن شبكة قطارات الأنفاق في لندن وتعرف باسم (ترانسبورت فور لندن) إن العقد سيسمح لوحدة (سيمنس موبيليتي ليميتد) بالمضي قدما في خطتها لبناء مصنع جديد ببلدة جول في شرق يوركشير بشمال انجلترا.



وأضافت في بيان "سيوظف مصنع سيمنس موبيليتي ليميتد ما يصل إلى 700 شخص في مجالات الهندسة الماهرة والتصنيع بالإضافة إلى 250 شخصا آخرين خلال مرحلة تشييد المصنع".



وكانت سيمنس قد قالت في مارس آذار إنها استأجرت حوالي 27 فدانا من الأراضي في جول إذ تتطلع لبناء مصنع للقطارات بتكلفة 200 مليون جنيه استرليني (266 مليون دولار). وأضافت حينئذ أن الخطط تتوقف على نجاح الشركة في تأمين طلبيات كبيرة في المستقبل.



و(سيمنس موبيليتي ليميتد) هي فرع سيمنس في بريطانيا للقطارات وتكنولوجيا النقل.



وتشمل الطلبية 94 قطارا لخط بيكاديلي مبدئيا لكن (ترانسبورت فور لندن) قالت إن منح العقد استند إلى توقعات بأن تقوم جهة التصنيع بإنتاج قطارات بنفس التصميم لخطوط قطارات الأنفاق العميقة الأخرى في لندن وعددها ثلاثة.



وينقل خط بيكاديلي ما يربو على 700 ألف راكب يوميا وهو أول خطوط قطارات الأنفاق العميقة التي تشهد تحديثات مطلوبة بشدة.



ومن المتوقع تسليم القطارات الجديدة اعتبارا من عام 2023 وستمتد لمسافة أطول ستة أمتار من القطارات الحالية وستصمم لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات في الأنفاق العميقة.



وبدأ تشغيل القطارات التي تسير حاليا على خط بيكاديلي، وعددها 86 قطارا، عام 1975 وهي مصممة للعمل لمدة 40 عاما. وهي الآن أحد أقدم أساطيل القطارات التي تنقل الركاب في بريطانيا.



وبسبب القطارات المتقادمة ونظام الإشارات الذي عفا عليه الزمن، تقتصر الخدمة على خط بيكاديلي في وقت الذروة حاليا على 24 قطارا في الساعة. وقالت (ترانسبورت فور لندن) إن هذا العدد سيرتفع إلي 27 خلال أوقات الذروة بحلول عام 2026 بعد تشغيل القطارات الجديدة.