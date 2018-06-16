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كأس العالم

أجويرو يفك عقدته في المونديال

السبت 16/يونيو/2018 - 04:24 م
الأرجنتيني سيرجيو
الأرجنتيني سيرجيو أجويرو
حسن العمدة
سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الأيسلندي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء الهدف في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية بيسراه سكنت شباك المنتخب الأيسلندي، ليتقدم راقصو التانجو بهدف دون رد.

وتقول شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن سيرجيو أجويرو سجل 4 أهداف في آخر 4 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما فشل في هز الشباك خلال 8 لقاءات تسبقها.

وأشارت الشبكة إلى أن أجويرو سجل اليوم أول أهدافه في كأس العالم، بمباراته التاسعة في النهائيات.

وتقع الأرجنتين في المجموعة الرابعة رفقة أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

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