تفاصيل أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بعد زيادة الوقود

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، زيادة تعريفة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود صباح اليوم، السبت.



وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:



- الأتوبيسات التى تسير 30 كيلومترا فأقل إلى 3 جنيهات بدلا من جنيهين ونصف الجنيه، ويصل عدد خطوطها إلى 273 خطًا.

- الأتوبيسات التى تسير 31 كيلومترا وحتى 40 كيلومترا ، 4 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 44 خطا.

- الأتوبيسات التى تسير 41 كيلومترا وحتى 60 كيلومترا، 5 جنيهات، ويصل عدد خطوطها إلى 27 خطًا.



كما اعتمد محافظ القاهرة التعريفة الجديدة للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة بعد زيادة أسعار الوقود.



وارتفعت تعريفة الميني باص العادي من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، وزيادة ميني باص المزود بـ"واي فاي" من 3.5 جنيه إلى 4.25 جنيه، كما تمت زيادة تعريفة ميني باص مميز من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.



وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، الموافق 16/6/2018 على النحو التالي:



* البوتاجاز

المنزلي 50 جنيها للأسطوانة

التجاري 100 جنيه الأسطوانة



* البنزين

95 يصبح 7.75/ لتر

92 يصبح 6.75/ لتر

80 يصبح 5.50/ لتر



* الكيروسين

5.5/ لتر



* السولار

5.50/لتر



* المازوت

ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت

"باقي الصناعات" 3500/طن



* غاز تموين

2.75/م3