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أخبار البلد

أستاذ أمراض سمنة يحذر من الريجيم غير المدروس

السبت 16/يونيو/2018 - 06:01 م
ريجيم - ارشيفي
ريجيم - ارشيفي
محمود نوفل
حذر الدكتور أسامة خليل، إستشارى جراحات السمنة المفرطة والمدرس بجامعة الأزهر، من تناول أدوية التخسيس والإقدام على الوصفات البلدى دون إذن أو إستشارة الطبيب وخاصة أن هناك أدوية لا تفيد أجساما بعينها بل قد تضرها , بالإضافة الى إرتباط الوصفات البلدى بمشاكل كثيرة وخاصة أن كثيرا منها خطر على الصحة العامة.

وقال الدكتور أسامة خليل في تصريحات صحفية إن هناك العديد من الأمور الخاطئة التي يقوم بها البعض أثناء التخسيس والتي من أشهرها تناول الحبوب التي تساعد على حرق الدهون بدون استشارة الطبيب والتي تؤثر بالسلب على الصحة بشكل عام بالتأكيد، لافتا إلى أن خطر هذه الحبوب تكمن فى حدوث مشكلات حدوث صحية قوية فضلًا عن احتمالية تلف نسبة الحرق في الجسم عند بداية توقفها.

واضاف "خليل" ان هناك وصفات كثيرة اعتاد الكثير من راغبى إنقاص الوزن اتباعها رغم أنها بلا فائدة وهو ما اكتشفه هؤلاء الأشخاص بعد فترة من استخدام هذه الوصفات.

وأوضح استشارى جراحات السمنة المفرطة أن اتباع أساليب عدة من الرجيم لتقليل الدهون فى الجسم دون اتباع نظام صحى يكون نتائجه عكسية حيث يخسر الجسم الأملاح والكالسيوم الخاصة بها خلال خسارة الدهون وبمجرد الإقلاع عن هذا الرجيم تتراكم الدهون مرة أخرى دون أن يستعيد الجسم احتياجاته من الكالسيوم.

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