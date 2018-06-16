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اقتصاد

الغرفة التجارية: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود

السبت 16/يونيو/2018 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
أكدت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد زيادات يشعر بها المستهلك كالأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية بعد قرار رفع أسعار الوقود.

وأضافت عبد المقصود، أنه تم رصد عدد من شكاوى البقالين التي تتضمن هامش الربح غير الملائم والمتدني في ظل حالة الغلاء والتضخم التى تشهدها البلاد والذي لا يكاد يغطي تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة وحتى وصولها إلى مخازن التاجر أو البقال التمويني من مشال وإكراميات، علاوة على نسبة الهالك أو التالف من السلعة.

وطالبت عبد المقصود ، الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين، بضرورة زيادة هامش ربح بقال التموين وضبط منظومة نقل السلع التموينية وتوفير سيارات لنقل السلع أسوه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

وحذرت عضو شعبة المواد الغذائية ، من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4% في حالة رفع بعض التجار والمصنعون أسعار السلع بنسب تتجاوز الزيادة في أسعار الوقود، واستغلال الوضع الحالي، داعيا إلى عدم استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لرفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بمستويات عالية.

وأشارت إلى أن مد البقالين التموينيين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

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