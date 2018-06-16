ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

أومتيتي يسخر من نفسه بعد الخطأ الفادح أمام استراليا ..صورة

السبت 16/يونيو/2018 - 04:21 م
الفرنسي صامويل أومتيتي
الفرنسي صامويل أومتيتي
حسن العمدة
سخر الفرنسي صامويل أومتيتي، من نفسه، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه اليوم، في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018.

ونشر أومتيتي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، له وهو يلعب كرة السلة، وذلك بعد لمسة اليد التي ارتكبها اليوم، وأدت إلى ركلة جزاء أحرز منها الأستراليون هدفهم الوحيد، في مباراة اليوم.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالى يعلن عن الكليات الجديدة في التنسيق هذا العام

تعادل إيجابي في الشوط الأول بين أيسلندا والأرجنتين .. فيديو

شاهد.. لحظة استخراج جثة امرأة من بطن ثعبان عملاق

رئيس الوزراء: زيادة تعريفة الركوب من 10 – 20% فى كل المحافظات .. صور

بث مباشر لمباراة الأرجنتين وآيسلندا في مونديال روسيا

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

البرازيلي رونالدو: كوبر أسوأ مدرب في مسيرتي

شاهد.. محمد صلاح يداعب سعد سمير بعد انتشار صورته بجواره مع كافاني

تألق رونالدو أمام إسبانيا والسوق العالمي الأبرز في صحف إيطاليا

وزير البترول يكشف تفصيليا أسباب رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية

موقع أمريكي: الملايين ينتظرون أول مباراة لـ محمد صلاح في كأس العالم

وثيقة سرية تكشف تورط حزب أردوغان مع داعش في تفجيرات إرهابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مارادونا يحضر أولى مباريات الأرجنتين بكأس العالم

شاهد.. أيسلندا تسجل هدفها المونديالي الأول

الأطفال يرسمون الحيوانات على وجوههم في ثاني أيام العيد.. فيديو وصور

سعر خيالى لإطلالة ميجان ماركل .. صور

شاهد.. هدوء في محطات البنزين تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود

فيديو

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا في كأس العالم
تعادل إيجابي في الشوط الأول بين أيسلندا والأرجنتين .. فيديو
شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء
شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا
ارتفاع الحرارة يحول نافورة الميريلاند لحمام سباحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟