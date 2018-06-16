أومتيتي يسخر من نفسه بعد الخطأ الفادح أمام استراليا ..صورة

سخر الفرنسي صامويل أومتيتي، من نفسه، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه اليوم، في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018.



ونشر أومتيتي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، له وهو يلعب كرة السلة، وذلك بعد لمسة اليد التي ارتكبها اليوم، وأدت إلى ركلة جزاء أحرز منها الأستراليون هدفهم الوحيد، في مباراة اليوم.



وانتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمونديال.