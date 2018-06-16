ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالبحيرة

حصل موقع "صدى البلد "على تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بمجمع مواقف دمنهور بالبحيرة وذلك عقب قرار الحكومة صباح اليوم، السبت بزيادة أسعار المواد البترولية.



وشملت زيادة في فروق الأسعار من 15 إلى 20 % على جميع الخطوط الرئيسية "بين المحافظات" والخطوط الفرعية بين المراكز وخطوط القرى، حيث تم رفع تعريفة اجرة السيارات بخطوط " القاهرة - دمنهور " من 21.5 جنيه إلى 26.5 جنيه، وأجرة " دمنهور - الإسكندرية" من 9 جنيها إلى 11 جنيها.



كما تم رفع تعريفة الأجرة بخطوط سيارات: "دمنهور- طنطا " من 9 إلى 10.50 جنيه، و" دمنهور -النوبارية " من 11 إلى 13 جنيها، و"دمنهور- شبراخيت" من 4.50 الى 6 جنيهات، و"دمنهور - دسوق " من 4 الى 5 جنيهات، و"دمنهور - كفر الدوار" من 5.50 الى 6.50 جنيه، و"دمنهور - ابو حمص" من 3.50 الى 4.50 جنيه، و"دمنهور - بدر" من 10 الى 11.50 جنيه، و"دمنهور -ايتاي البارود" من 4.50 الى 5.50 جنيه، و"دمنهور - الدلنجات" من 4.50 إلى 5.50، و"دمنهور- النوبارية" من 11 الى 13 جنيها، و"دمنهور - حوش عيسى" من 4.50 الى 5.50 جنيه، و"دمنهور -ابو المطامير" من 6 الى 7 جنيهات، و"دمنهور - ادكو" من 6 الى 8 جنيهات، " دمنهور -المحمودية" من 4.50 الى 5.50 جنيه، و"دمنهور - ادفينا " من 6 الى 7 جنيهات، و"دمنهور - رشيد " من 8.50 الى 10.50 جنيه.



ومن جانبه، قال اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بدمنهور، إنه تم زيادة التعريفة الجديدة من 15 إلى 20 % على جميع الخطوط الرئيسية "بين المحافظات" والخطوط الفرعية بين المراكز وخطوط القرى.



وكانت الحكومة قد قررت زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم، السبت، ليرتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهان، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، حيث أعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.



وفى نفس السياق، تواصل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها على محطات تمويل السيارات لمتابعة الالتزام بلائحة الأسعار الجديدة الخاصة بالمحروقات وضبط تجار السوق السوداء، وفى إطار ذلك شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة عدة حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وعمليات بيع المواد البترولية المدعمة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي وبمشاركة إدارة التجارة الداخلية برئاسة المهندس احمد ضيف الله.



وأسفرت الحملات فى ايتاى البارود عن ضبط محطتى لتمويل السيارات قامت بتجميع كمية قدرها 6000 لتر بنزين 80، و10 آلاف لتر سولار مدعم وفى شبراخيت تم ضبط 2800 بمحطتى وقود قاما أصحابها بالامتناع لبيعها للجمهور، تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وخلق أزمة عدم وجود مواد بترولية بالبحيرة.



وتم التحفظ على الكميات التى ضبطت ومصادرتها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.