تعرف على المشروب المفضل لدى ميسي وسواريز

شهد مشروب أُطلق عليه "المتة" إقبالا كثيفا من قبل لاعبي كرة القدم المحترفين في الفترة السابقة، وذلك في أكثر من فريق ولكن بشكل أكبر في الفرق الإنجليزية، فأصبحت المشروب المفضل لنجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي ومارادونا، وحتى البابا، الأوروجوياني لويس سواريز.



و"المتة" هي شجيرات برية تنمو في دول أمريكا الجنوبية، وتم تجفيف الأوراق والأغصان فقط، ثم تقطع ويصنع منها مشروب دافئ، وهي تعد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، ولكن المتة تحتوي على نسبة أكبر.



ويعد هذا المشروع شائع بين لاعبي كرة القدم المحترفين، والذين يحتاجون إلى طاقة أكبر، وتكون طريقة إعدادها مختلفة من خلال وضع شاي المتة في الكوب المخصص لها "جوزة" ثم يضاف إليها الماء الساخن، ويُشرب باستخدام "ماصة" معدنية، تعرف باسم "بومبيلا" في موطنها الأصلي، وفقًا لـ"the guardian" البريطانية.



هذا فيما يتناولها الرياضيون المحترفون أيضًا نظرًا فوائدها الكثيرة، وأبرزها تخفيف الصداع، وتسهيل عملية الهضم، وتساعد في خسارة الوزن، وتقوية العضلات، ونكهتها تكون بين الشاي الأسود والأخضر.



وأصبحت المتة هي المشروب المفضل للاعبي فريق توتنهام بسبب المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، إذ قال إيريك داير: "يضم الفريق بعض الأرجنتين، لذا بدأت بشربها معهم". في حين قال اللاعب داني روز بأنه يحب قضاء أوقات الظهيرة لعب الأونو وشرب المتة، والثرثرة مع إريك داير لمدة ساعة أو ساعتين، ومن المتوقع أن تصبح للمتة شعبية كبيرة في بريطانيا بعد إقبال لاعبي كرة القدم في الفريق الإنجليزي بشربها.



ويذكر أن تعد المتة هي المشروب الوطني في الأرجنتين، وتعد المشروب الرسمي في بعض البلاد العربية أيضًا مثل سوريا ولبنان.