ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في الفيوم.. صور

ينشر موقع "صدى البلد"، تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة الفيوم بعد اعتمادها من الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم صباح اليوم، السبت.



كان الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم قد عقد اجتماعًا،حضره مدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور ومدير إدارة المواقف ورئيس نقابة النقل البري.



كما حضر الاجتماع رئيس جمعية نقل الركاب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومدير منفذ نقل الركاب كوم أوشيم (القاهرة) ومدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين.



وبناء على الاجتماع أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 379 لسنة 2018 لتحديد تعريفة أجرة نقل الركاب للفرد الواحد من محافظة الفيوم إلى المحافظات المجاورة والخطوط الداخلية للمحافظة.