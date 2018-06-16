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محافظات

لوحات كبيرة في مواقف الشرقية لتوضيح تعريفة الركوب الجديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 04:23 م
اجتماع محافظ الشرقية
اجتماع محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بسرعة وضع لوحات كبيرة بالمواقف لتوضيح تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، مشددًا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب في التسعيرة المقررة.

كما شدد على تطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بإبتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف .

جاء ذالك خلال اجتماع اللواء خالد سعيد لتحديد سعر تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل والمواصلات بعد إقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية بحضور العميد محمد عامر مدير إدارة المرور وفخري عزام مستشار المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير الإدارة العامة للمواقف ورئيس نقابة السائقين بالشرقية وممثلي الجهات المعنية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

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