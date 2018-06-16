ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية في معركة مطار الحديدة

السبت 16/يونيو/2018 - 04:03 م
ميليشيات الحوثيين
ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن لجأت إلى حيلة غير إنسانية في محاولة للهروب من معركة الحُديدة، إذ اتخذت من المدنيين دروعًا بشرية، في المزارع المتواجدة في محيط المطار.

وقامت الميليشيات بمنع المدنيين من مغادرة المناطق المحيطة بمطار الحديدة، بعد تحريره على يد قوات الشرعية اليمنية.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن قوات الجيش اليمني مدعومة من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية تمكّنت من تحرير مطار الحديدة الدولي من قبضة ميليشيات الحوثي.

وأشار إلى أنّ الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني تباشر الآن تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.

كانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، قد تمكنت أمس الجمعة، من السيطرة على مدخل مطار الحديدة غربي اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ترشيحاتنا

برامج ترفيهية بالمراسي النهرية و15 جنيها تذكرة القناطر .. فيديو

شاهد .. محمد الشناوى يرفض استلام جائزة الأفضل بسبب الخمور

قافلة علاجية في ثاني أيام العيد بالقناطر الخيرية.. صور

شاهد.. مفاجأة فندق إقامة بعثة منتخب مصر في جروزني لمحمد صلاح

شاهد.. روسيون يرقصون فى المونديال على أغنية لأ لأ

بث مباشر مواجهة فرنسا وأستراليا بكأس العالم

رسميا.. زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية

وزير البترول يكشف تفصيليا أسباب رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية

جرعة زائده تودي بحياة عاطل داخل شقته بالإسكندرية

تفاصيل أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة بعد زيادة الوقود

مورينيو يعرب عن حزنه لخطأ دى خيا فى مباراة البرتغال

بيكي: رونالدو يميل لادعاء السقوط بعد تعادل مثير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مارادونا يحضر أولى مباريات الأرجنتين بكأس العالم

شاهد.. أيسلندا تسجل هدفها المونديالي الأول

الأطفال يرسمون الحيوانات على وجوههم في ثاني أيام العيد.. فيديو وصور

سعر خيالى لإطلالة ميجان ماركل .. صور

شاهد.. هدوء في محطات البنزين تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود

فيديو

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا في كأس العالم
تعادل إيجابي في الشوط الأول بين أيسلندا والأرجنتين .. فيديو
شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء
شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا
ارتفاع الحرارة يحول نافورة الميريلاند لحمام سباحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟