الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعا بشرية في معركة مطار الحديدة

ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن لجأت إلى حيلة غير إنسانية في محاولة للهروب من معركة الحُديدة، إذ اتخذت من المدنيين دروعًا بشرية، في المزارع المتواجدة في محيط المطار.



وقامت الميليشيات بمنع المدنيين من مغادرة المناطق المحيطة بمطار الحديدة، بعد تحريره على يد قوات الشرعية اليمنية.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" أن قوات الجيش اليمني مدعومة من قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية تمكّنت من تحرير مطار الحديدة الدولي من قبضة ميليشيات الحوثي.



وأشار إلى أنّ الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني تباشر الآن تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.



كانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، قد تمكنت أمس الجمعة، من السيطرة على مدخل مطار الحديدة غربي اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.