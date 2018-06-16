وصول منتخب تونس إلى فولغوغراد للقاء إنجلترا في المونديال

وصل اليوم السبت منتخب تونس إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة انجلترا في نهائيات مونديال روسيا، فى إطار منافسات المجموعة السابعة.



ويستعد منتخب نسور قرطاج لمواجهة نظيره منتخب إنجلترا يوم الاثنين القادم فى إطار المجموعة السابعة بنهائيات مونديال روسيا التي ضمت أيضا منتخبي بلجيكا وبنما.



ومن المقرر أن يجري المنتخب التونسي بقيادة مدربه الوطني نبيل معلول عقب الوصول إجراء مران خفيف للاعبين على أن يخوض المران الرئيسي غدا الأحد على ملعب اللقاء.