سكرتير عام المنوفية يقر تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس

عقد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعا عاجلا لتعديل التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة وذلك على أثر زيادة أسعار الوقود التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم.



شارك في الاجتماع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ووكيل إدارة مرور المنوفية ومدير عام المواقف ومدير مرفق النقل الداخلي وممثل نقابة العاملين بالنقل البري ومديرو إدارات التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والأزمات والكوارث والمجالس بالديوان العام.



وأعلن السكرتير العام عن تحديد نسب الزيادة في التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة وفق الزيادة في أسعار الوقود والمحروقات، مشيرا إلي أن الزيادة تتراوح بين 15 % الي 20%، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة الجديدة وعدم تجاوزها.



كما أصدر مختار توجيهاته لإدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة علي مواقف السيارات لضمان إلتزام سائقي السيارات العاملة علي الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين وكذا متابعة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تنفيذ التعريفة الجديدة بكل دقة.