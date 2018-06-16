ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سكرتير عام المنوفية يقر تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس

السبت 16/يونيو/2018 - 04:13 م
اجتماع
اجتماع
محمد احمد
عقد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية اجتماعا عاجلا لتعديل التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة وذلك على أثر زيادة أسعار الوقود التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم.

شارك في الاجتماع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ووكيل إدارة مرور المنوفية ومدير عام المواقف ومدير مرفق النقل الداخلي وممثل نقابة العاملين بالنقل البري ومديرو إدارات التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والأزمات والكوارث والمجالس بالديوان العام.

وأعلن السكرتير العام عن تحديد نسب الزيادة في التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة وفق الزيادة في أسعار الوقود والمحروقات، مشيرا إلي أن الزيادة تتراوح بين 15 % الي 20%، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة الجديدة وعدم تجاوزها.

كما أصدر مختار توجيهاته لإدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة علي مواقف السيارات لضمان إلتزام سائقي السيارات العاملة علي الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين وكذا متابعة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تنفيذ التعريفة الجديدة بكل دقة.

ترشيحاتنا

ننشر التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أسيوط.. صور

صحيفة إسبانية تكشف سبب رفض محمد الشناوي تسلم جائزة رجل المباراة

شاهد.. تصرف سعد سمير عقب مباراة أوروجواى

شاهد .. محمد الشناوى يرفض استلام جائزة الأفضل بسبب الخمور

السبب الحقيقي وراء إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ

وزير البترول الأسبق يكشف بدائل الوقود بعد زيادة أسعار البنزين

وزير البترول يكشف تفصيليا أسباب رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية

تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

تألق رونالدو أمام إسبانيا والسوق العالمي الأبرز في صحف إيطاليا

شاهد .. احتفال بعثة منتخب مصر بعيد ميلاد محمد صلاح

بيكي: رونالدو يميل لادعاء السقوط بعد تعادل مثير

أيسلندا ترد سريعًا على الأرجنتين وتتعادل 1/1.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مارادونا يحضر أولى مباريات الأرجنتين بكأس العالم

شاهد.. أيسلندا تسجل هدفها المونديالي الأول

الأطفال يرسمون الحيوانات على وجوههم في ثاني أيام العيد.. فيديو وصور

سعر خيالى لإطلالة ميجان ماركل .. صور

شاهد.. هدوء في محطات البنزين تزامنا مع ارتفاع أسعار الوقود

فيديو

ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا في كأس العالم
تعادل إيجابي في الشوط الأول بين أيسلندا والأرجنتين .. فيديو
شاهد.. موقف غريب لمحافظ البحيرة على الهواء
شاهد .. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير من روسيا
ارتفاع الحرارة يحول نافورة الميريلاند لحمام سباحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟

هل تؤيد مقترح استثمار أموال المعاشات بعيدا عن موازنة الدولة؟