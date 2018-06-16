حزب الوفد يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

وصف حزب الوفد، قرارات تحريك أسعار الوقود بالقرارات الضرورية الصعبة.



وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم الوفد في بيان أصدره اليوم:"نتفهم ضرورة استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الذى لا غنى عنه،ومن الضروري اتخاذ حزمة اصلاحات اجتماعية متزامنة للحد من الآثار السلبية الاجتماعية على الطبقات الكادحة والأكثر تأثرا بقرارات الإصلاح.



وأشار الهضيبي فى بيان صحفى له إلى ضرورة ضبط الأسواق والرقابة على دوائر توزيع السلع للحد من موجات الغلاء وارتفاع معدل التضخم.



ودعا الهضيبي إلى الضرب بيد من حديد على محاولات احتكار السلع والتلاعب من جانب بعض الفئات الجشعة الذين قد يستغلون الفرصة لزيادة الأسعار.



وقال الهضيبي، إنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار القرارات مثل تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية المستوردة واحكام الرقابة على الأسواق فضلا عن تسريع التحول إلى الدعم النقدى.



وطالب الهضيبي بضرورة تطبيق نظرية المشاركة فى تحمل الأعباء بين القادرين وغير القادرين وتطبيق نظام الحماية الاجتماعية للطبقات الكادحة مع تطبيق نظام الكروت الذكية في بيع وتداول المحروقات.

